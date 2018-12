"Ei au gresit, nu Becali! L-au dat afara pe Galca, luase trei trofee!" Conferinta EXPLOZIVA Gica Hagi. VIDEO

Gica Hagi a tinut sa-i raspunda lui MM Stoica dupa ce a fost criticat de directorul sportiv al FCSB.

MM Stoica le-a transmis celor de la Viitorul sa nu mai vorbeasca despre jucatorii cumparati de FCSB de la Constanta, iar Hagi a venit imediat cu replica.

"Sper ca acei jucatori sa-i transmita ca sunt aproape de ei! Sa-i transmita personal lui ca am vreo 5 pe acolo sau 4 cati sunt. Ei stateau in hotel cu CFR in ultima etapa!

Un om puternic recunoaste! Un om care nu e puternic... alibiuri! Isi cauta alibiuri sa-l mai tina Gigi! Ei sunt responsabili! Nu Gigi Becali este responsabil de ce nu iese Steaua campioana!

Punctele alea pierdute gratis! Ei ai gestionat jucatorii! Antrenorul si... directorul sportiv, ca si el e acolo bagat, nu?

Daca ei l-au schimbat pe Galca cand a luat trei campionate... Greseala Stelei a fost una singura: a schimbat antrenorul care a luat trei titluri!

Alibiuri!!! Nu merge, in sport nu merge!", e mesajul transmis de Hagi catre FCSB.



Ce spusese Mihai Stoica zilele trecute:

"Ma deranjeaza cand Hagi vorbeste, face conferinta de presa, despre Coman si despre Tanase. Ma deranjeaza foarte tare pentru ca aia nu mai sunt jucatori la Viitorul, nu mai are nici procente."

"Eu nu sunt Cristian Bivolaru! Eu nu-l respect doar pe Hagi, eu respect toti patronii din fotbalul romanesc. Cristi Bivolaru si-a permis sa spuna niste chestii infioratoare, sa spuna el ca a vorbit cu doi jucatori de la FCSB si ca sunt nemultumiti de statutul lor. Chiar daca era asa, tot nu se spuneam. Eu nu spun ce as putea sa spun, pentru ca nu-mi sta in caracter. Eu nu vorbesc de jucatorii care vin de la Viitorul la noi, desi as avea ce sa spun, credeti-ma", a spus Mihai Stoica.





MESAJUL LUI HAGI DE SARBATORI!



"Sa facem ca Romania sa fie mai frumoasa! Fiecare pe departamentele lui. Noi in sport? Mesajul meu e unul singur: sa devenim mai buni.

Nu pentru mine inseamna sa merg spre groapa! Da, se poate, inseamna sa traiesc sa ma misc, imi da o speranta

Oamenii mari au schimbat cursul apei, cursul istoriei. Aia imi plac mie!"



COSTEL GALCA, LA VIITORUL!



Costel Galca va fi antrenor la Viitorul in momentul in care Hagi va decide sa plece.

"Eu maine daca nu voi fi aici mi-as dori sa-l aduc eu! La mine, la echipa, o sa fie el. Daca vrea sa vina! Daca n-o sa fiu eu il bag pe el ca a demonstrat, a luat trei campionate!", a anuntat Hagi.

Viiitorul incheie anul in deplasare la Hermannstadt, in timp ce FCSB - CFR este derby-ul ultimei etape din 2018.