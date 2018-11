Gica Hagi a primit o oferta clara, dar nu pleaca de la Viitorul! Momentul in care se poate desparti de proiectul sau de suflet

Gica Hagi este curtat de echipe puternice, dar deocamdata nu vrea sa renunte la proiectul de la Viitorul.

Gica Hagi a recunoscut ca are oferte concrete, atat de la echipe de club, cat si de la echipe nationale, insa nu dezice de hotararea pe care a luat-o in urma cu mai multi ani. Nu vrea sa preia o echipa din mers, la mijlocul sezonului.

Hagi a precizat ca se va gandi serios la propunerile primite abia din vara, la finalul actualului sezon.

"Si in momentul de fata am o oferta. Am, ca idee, ca vorba, am oferta, bineinteles. Exista o idee. Dar eu voi respecta regula. Pana in vara, pana nu se termina, eu nu plec. Doar atunci, daca va fi posibil. Daca va fi, bine, daca nu, raman la clubul meu. Daca a fost greseala cea mai mare a mea, nu pot sa repet greseala de nu stiu cate ori", a declarat Gica Hagi pentru TelekomSport.