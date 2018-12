OFICIAL | A semnat pana in 2021! Lovitura data de Gica Hagi cu unul dintre cei mai buni straini din Liga I

Fundasul olandez Bradley De Nooijer, unul dintre cei mai interesanti straini din campionatul intern, si-a prelungit contractul cu Viitorul.

Gica Hagi l-a betonat pe olandezul Bradley De Nooijer! Viitorul a semnat un nou contract cu fundasul batav in varsta de 21 de ani, valabil pana in 2021!

"Fundasul stanga olandez Bradley De Nooider si-a prelungit contractul cu FC Viitorul, noua intelegere fiind valabila pana in vara anului 2021. In varsta de 21 de ani, pe care i-a implinit pe 7 noiembrie, Bradley De Nooider a ajuns la Constanta la finalul lunii august 2017 si a reusit sa devina rapid un jucato de baza al formatiei. A avut evolutii foarte bune in tricoul Viitorului, s-a adaptat rapid la stilul de joc al echipei si, de asemenea, s-a acomodat la prima sa experienta intr-o alta tara", se arata intr-un comunicat al clubului.

De Nooijer a venit in Romania in urma cu un sezon si jumtatate, dupa ce a mai evoluat la seniorii lui Dordrecht. La juniori, el a evoluat la Sparta Rotterdam si JVOZ.

18 meciuri a jucat De Nooijer in acest sezon pentru Viitorul.