FCSB nu a efectuat mai multe schimbări la pauza meciului cu Hermannstadt, scor 1-1 după 45 de minute, așa cum se procedează de obicei la campioana României când jocul nu este convingător.

Daniel Bîrligea în locul lui Mihai Lixandru, la pauza duelului Hermannstadt - FCSB

Modificarea, foarte probabil impusă de finanțatorul Gigi Becali, este una cât se poate de ofensivă. Mijlocașul închizător Mihai Lixandru a fost înlocuit cu atacantul Daniel Bîrligea.

O astfel de modificare transmite un mesaj cât se poate de clar. Campioana României vrea cu orice preț să obțină toate cele 3 puncte la Sibiu, esențiale în lupta pentru play-off din ce în ce mai complicată.

Cum va arăta FCSB în a doua repriză cu Hermannstadt

În aceste condiții, Darius Olaru va coborî la mijlocul terenului alături de Florin Tănase! Juri Cisotti va prelua rolul de mijlocaș ofensiv de la Olaru, iar atacantul Mamadou Thiam va juca extremă stânga.

Între timp, așezarea ultra-ofensivă a roș-albaștrilor a fost deja penalizată de elevii lui Marius Măldărășanu. Chițu a dus scorul, în minutul 54, la 2-1. Tot el a egalat în minutul 26, după ce Thiam deschise scorul în minutul 4.

David Miculescu a restabilit egalitatea, 2-2, printr-o lovitură de cap care l-a lăsat fără replică pe portarul Muțiu. Toate fazele confruntării sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele de start din Hermannstadt - FCSB

