Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, cunoscut pentru faptul că este cel care stabilește echipa de start, a luat o decizie surprinzătoare înaintea meciului de la Sibiu.

Daniel Bîrligea, ”OUT” din echipa de start a lui FCSB cu Hermannstadt

Având în vedere programul complicat, faptul că roș-albaștrii sunt la al patrulea meci consecutiv pe care îl vor disputa în deplasare, dar și problemele de lot, campioana României este nevoită de multe ori să improvizeze și să nu evolueze constant cu cea mai bună formulă.

Daniel Bîrligea, atacantul de bază al campioanei, nu va fi inclus în echipa de start a meciului de la Sibiu, deoarece, potrivit Fanatik, fotbalistul s-a plâns din cauza oboselii. De altfel, nici Adrian Șut nu va fi titular cu Hermannstadt. Închizătorul a fost criticat vehement de Gigi Becali după eșecul cu FC Basel.

Va absenta și Alexandru Pantea, iar locul său în banda dreaptă va fi luat de Daniel Graovac, în timp ce, în centrul defensivei se vor afla Ionuț Cercel și Siyabonga Ngezana.

Vârf de atac în absența lui Daniel Bîrligea va fi Mamadou Thiam.

Cum va arăta FCSB în meciul cu Hermannstadt: