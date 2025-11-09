Marius Ștefănescu trăiește un paradox. Pentru că, în mod clar, după plecarea de la Sepsi, unde era starul echipei, situația sa materială s-a tot îmbunătățit. Din punct de vedere strict fotbalistic însă, Ștefănescu pare că a căzut din lac în puț, de când a părăsit formația covăsneană.

Mai întâi, a fost experiența nefastă, per ansamblu, de la FCSB. Aici, în ciuda cifrelor sale bune – 49 de meciuri, 9 goluri, 4 pase de gol – Ștefănescu n-a devenit niciodat un om de bază. Și nici n-a câștigat încrederea patronului Gigi Becali. Motiv pentru care s-a și produs plecarea din vară, la Konyaspor. Latifundiarul din Pipera a fost atât de disperat să-l dea pe Ștefănescu, încât și-a asumat o pierdere imensă, de un milion de euro! Pentru că l-a luat pe jucător cu 1,3 milioane de euro și l-a dat cu doar 300.000.

Și nu doar FCSB a ieșit în pierdere după această mutare. Pentru că acum, când vedem în ce situație a ajuns Marius Ștefănescu, ne dăm seama că nici jucătorul nu o duce bine.

Marius Ștefănescu, „lipit“ de banca de rezerve, în Turcia

La Konyaspor, Ștefănescu cam retrăiește ce i s-a întâmplat și la FCSB. Pentru că nici aici nu și-a câștigat locul în echipă. Astăzi, în meciul Karagumruk – Konyaspor (2-0), românul a fost rezervă neutilizată. Încă o dată!

Când luăm la puricat ultimele zece partide ale celor de la Konyaspor, ne dăm seama și mai bine în ce situație a ajuns Ștefănescu, după plecarea de la FCSB:

*Karagumruk – Konyaspor (2-0): pe bancă, rezervă neutilizată

*Konyaspor – Samsunspor (1-3): a jucat 18 minute

*Genclerbirligi – Konyaspor (1-2): pe bancă, rezervă neutilizată

*Konyaspor – Beșiktaș (0-2): a jucat 12 minute

*Konyaspor – Kocaelispor (2-3): pe bancă, rezervă neutilizată

*Kasimpașa – Konyaspor (1-1): a jucat 33 de minute

*Konyaspor – Bașakșehir (2-1): pe bancă, rezervă neutilizată

*Galatasaray – Konyaspor (3-1): a jucat 3 minute

*Konyaspor – Alanyaspor (1-2): a jucat 8 minute

*Goztepe – Konyaspor (1-1): a jucat 22 de minute

De când a ajuns în Turcia, în vară, Ștefănescu are un total de 8 meciuri, la Konyaspor, pentru care a dat un gol în cupă. Mult prea puțin pentru un jucător care, cândva, făcea legea pe teren, la Sepsi.

