Echipa din Grant a adus cinci fotbaliști și mai pregătesc un transfer (DETALII AICI) până la încheierea perioadei de mercato. Paraschiv, Moruțan, Iliev, Sălceanu și Jesus Fernandez sunt mutările realizate de giuleșteni până acum.



Olimpiu Moruțan, față în față cu Dan Șucu. Ce i-a spus patronului de la Rapid



Rapid a publicat sâmbătă un videoclip cu Olimpiu Moruțan în prima zi din postura jucătorului alb-vișiniilor. Printre pasajele filmate se regăsește și un moment între Olimpiu Moruțan și Dan Șucu.



”Eu îmi doresc să joc și să ajut echipa”, i-a spus fotbalistul patronului de la Rapid.



Moruțan a mai jucat în România pentru FCSB, FC Botoșani și U Cluj. În 2021 a plecat de la gruparea roș-albastră la Galatasaray, după ce turcii au plătit pentru transfer aproximativ 4 milioane de euro.



În timp ce era legitimat la Galatasaray, Moruțan a fost trimis sub formă de împrumut la Pisa, apoi vândut la Ankaragucu pe 3 milioane de euro. A urmat un nou împrumut la Pisa, iar vara trecută Aris Salonic din Grecia l-a transferat liber de contract.



Olimpiu Moruțan surprinde, la primul interviu ca jucător al Rapidului: ”Nu mă așteptam la asta”



”Am așteptat acest moment două săptămâni, sunt fericit că sunt aici acum. A fost o perioadă lungă în care am stat și m-am gândit la oferta Rapidului, am simțit din prima un semn foarte bun.



Când am văzut că am avansat în discuții, mi-am dorit și eu să vin aici. Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la oferta lor.



De când am ajuns în România nu am stat o secundă. De mâine o să fiu alături de ei la antrenament și mă bucur că am văzut un grup unit, jucători care se susțin unul pe celălalt și sperăm că putem face performanță în acest an.



Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră, vreau să îmi recapăt forma de altă dată și să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase”, a spus Olimpiu Moruțan pentru Rapid TV.

