Mario Tudose, cotat la 350.000 de euro de site-urile de specialitate, este deținut de FC Argeș în coproprietate cu Benfica. Piteștenii l-au cedat la portughezi în 2021 și l-au adus înapoi în urmă cu doi ani.



Continuă disputa în cazul ”Tudose”. Patronul lui FCSB e dur: ”Facem circ? Să vă învățați minte toți”. Replica lui Dani Coman



FC Argeș a cerut aproape un milion de euro pentru serviciile fundașului central de 20 de ani, iar Gigi Becali s-a enervat pe pretențiile piteștenilor.



”Ce facem, ne jucăm, facem circ? Să se învețe minte toți, de acum încolo. Nu ești de acord cu oferta lui Becali? La revere! Nu mă mai interesează!”, a spus Gigi Becali pentru Pro TV și Sport.ro.



Dani Coman, președintele piteștenilor, a reacționat și a precizat că FC Argeș are tot dreptul să stabilească prețul pe care îl dorește pentru jucătorul aflat sub contract.



”Dacă vrea să plece cu ardoare, are toată susținerea noastră în cazul în care se va achita prețul pe care noi îl cerem. Nu cumpărătorul face prețul, ci vânzătorul!”, a precizat Dani Coman.



Pentru FC Argeș, Mario Tudose a bifat 57 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de patru ori și a oferit două pase decisive.

