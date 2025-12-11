FIFA Arab Cup 2025 a ajuns în faza sferturilor de finală, care se dispută după următorul program:

Maroc - Siria (azi de la ora 16:30)

Palestina - Arabia Saudită (azi de la ora 19:30)

Iordania - Irak (mâine de la ora 16:30)

Algeria - Emiratele Arabe Unite (mâine de la ora 19:30).

Pentru un loc în semifinalele competiției se luptă nu doar românul Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, ci și doi jucători trecuți prin Superliga României, ambii la CFR Cluj.

Islam Slimani și Alan Aussi, adversarii lui Cosmin Olăroiu



Este vorba despre atacantul algerian Islam Slimani (37 de ani - foto, în meciul cu Irak), legitimat din această toamnă la gruparea ardeleană, dar și despre una dintre cele mai interesante apariții la echipa din Cluj, o apariție meteorică însă: fundașul central Alan Aussi (24 de ani), fost internațional de juniori ucrainean devenit din acest an internațional de seniori sirian.

Născut în Donețk, Aussi a jucat atât la Șahtior, cât și la Dinamo Kiev, iar la CFR Cluj a ajuns în 2024 de la Ponferradina din Spania.

Nu a evoluat la ardeleni decât 13 minute în două meciuri (un 4-1 cu Rapid în Superligă și un 2-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț în Cupa României), iar la începutul acestui an s-a transferat în Luxemburg, la Dudelange.

