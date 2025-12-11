VIDEO Doi fotbaliști de la CFR Cluj continuă cursa pentru trofeul FIFA Arab Cup 2025!

Doi fotbaliști de la CFR Cluj continuă cursa pentru trofeul FIFA Arab Cup 2025!
Naționalele Siriei și Algeriei s-au calificat în sferturile de finală ale competiției.

FIFA Arab Cup 2025 a ajuns în faza sferturilor de finală, care se dispută după următorul program:

Maroc - Siria (azi de la ora 16:30)

Palestina - Arabia Saudită (azi de la ora 19:30)

Iordania - Irak (mâine de la ora 16:30)

Algeria - Emiratele Arabe Unite (mâine de la ora 19:30).

Pentru un loc în semifinalele competiției se luptă nu doar românul Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, ci și doi jucători trecuți prin Superliga României, ambii la CFR Cluj.

Islam Slimani și Alan Aussi, adversarii lui Cosmin Olăroiu

Este vorba despre atacantul algerian Islam Slimani (37 de ani - foto, în meciul cu Irak), legitimat din această toamnă la gruparea ardeleană, dar și despre una dintre cele mai interesante apariții la echipa din Cluj, o apariție meteorică însă: fundașul central Alan Aussi (24 de ani), fost internațional de juniori ucrainean devenit din acest an internațional de seniori sirian.

Născut în Donețk, Aussi a jucat atât la Șahtior, cât și la Dinamo Kiev, iar la CFR Cluj a ajuns în 2024 de la Ponferradina din Spania.

Nu a evoluat la ardeleni decât 13 minute în două meciuri (un 4-1 cu Rapid în Superligă și un 2-1 cu Ceahlăul Piatra Neamț în Cupa României), iar la începutul acestui an s-a transferat în Luxemburg, la Dudelange.

Rezumatul meciului Algeria - Irak 2-0 din faza grupelor

Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
Dinamo, instrucție &icirc;n cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială!
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana Rom&acirc;niei
Presa din străinătate face anunțul: &rdquo;Louis Munteanu este principala țintă! &Icirc;l pot aduce &icirc;n ianuarie&rdquo;
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar &icirc;nainte de Genoa - Inter
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Cu cine va juca PSG finala Cupei Intercontinentale 2025, competiție aflată &icirc;n desfășurare din septembrie p&acirc;nă &icirc;n decembrie
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

FCSB, transfer cu sc&acirc;ntei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

Presa din străinătate face anunțul: &rdquo;Louis Munteanu este principala țintă! &Icirc;l pot aduce &icirc;n ianuarie&rdquo;
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar &icirc;nainte de Genoa - Inter
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism
9.000.000&euro; pentru Dinamo: &rdquo;&Icirc;ncep să dea roade&rdquo;
Plecare de la CFR Cluj! Ardelenii nu s-au sinchisit să anunțe despărțirea, fotbalistul a fost deja prezentat azi la &rdquo;nașa&rdquo; lui CFR din Europa
Cum poate arăta primul 11 al lui CFR Cluj, după ultimele transferuri
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Gata, CFR Cluj a făcut anunțul: &bdquo;Mult succes, Islam Slimani!&rdquo;
Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit &icirc;n Gruia
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Blake Lively, apariție spectaculoasă &icirc;n New York. Ținutele festive cu care a atras toate privirile. FOTO

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

