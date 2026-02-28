Fotbalistul a înscris până acum un gol și a pasat decisiv într-o situație în cinci apariții din sezonul regulat. Coubiș și-a trecut numele pe tabela de marcaj și în Cupa României, unde are o prezență.

Italienii, uluiți de Andrei Coubiș la două luni după transferul la ”U” Cluj: ”Trăiește asta acolo”

Fundașul născut la Milano s-a integrat rapid la ”U” Cluj și a dat uitării faptului că la Sampdoria în actuala stagiune nu a bifat nici măcar un minut pentru prima echipă.

Jurnaliștii italieni au recunoscut renașterea lui Coubiș în România. Ei au exprimat că fotbalistul are toate calitățile să continue să prospere în echipamentul lui ”U”.

”Coubiș se bucură de un moment de glorie la 'U' Cluj. Fotbalistul trăiește o adevărată renaștere fotbalistică.

Sosit la Sampdoria de la AC Milan, cariera sa nu a prins niciodată cu adevărat avânt. Cu toate acestea, cariera sa a luat o nouă turnură în România, unde a devenit unul dintre jucătorii cheie ai lui 'U' Cluj.

La noul club, Coubiș pare să fi găsit consecvența care îi lipsea la Sampdoria, câștigând încrederea antrenorului și a coechipierilor săi”, a scris sampnews24.com.