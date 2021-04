"Nu sunt multumit, meritam sa batem. Ocaziile au fost la noi!" Ce a spus Ouzounidis dupa meciul cu FCSB

Grecul Ouzounidis crede ca oltenii ar fi trebuit sa plece cu toate punctele de la Giurgiu, dupa meciul cu FCSB.

Ouzounidis e multumit de jucatorii sai si il incurajeaza pe Cicaldau dupa penalty-ul ratat. Tot el va executa daca CSU Craiova mai primeste penaly etapele viitoare.

"Nu sunt multumit, cred ca meritam sa castigam jocul asta. Uneori ai sanse multe si nu castigi, alta data nu ai ocazii si totusi marchezi. Cand am fost compacti, am controlat meciul. Am avut sanse sa marcam, am vrut sa castigam. Am gasit o cale sa spargem pressingul si de a ne apropia de poarta, am avut 3-4 ocazii.

Rezultatul nu e corect, am avut ocazii multe. Si ei au avut una sau doua, dar noi am avut mai multe. Avem jucatori buni, daca primim penalty data viitoare tot Cicaldau o sa bata. Koljic nu e pregatit inca, poate va intra mai mult meciurile viitoare. Avem nevoie de toata lumea", a spus Ouzounidis.