Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League

Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League
Tragerea la sorți din optimile UEFA Champions League aduce din nou, față în față, două dintre favoritele la trofeu din ultimii ani.

Pep Guardiola Manchester City manchester city - real madrid
Manchester City și Real Madrid se vor înfrunta din nou, în dublă manșă, în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Vor fi meciurile 12 și 13 între cele două echipe în ultimii șase ani!

Pep Guardiola, înainte de un nou duel cu Real Madrid în Champions League

Pep Guardiola a fost întrebat despre adversara pe care o va întâlni Manchester City la conferința de presă premergătoare meciului cu Leeds United in Premier League, iar răspunsul a fost unul cât se poate de echilibrat.

Antrenorul lui Manchester City spune că duelurile cu adversari de calibrul lui Real Madrid pot ajuta o echipă să fie din ce în ce mai bună.

”Manchester City - Real Madrid din nou, pentru clubul nostru, cu cât joci mai mult cu echipele mai bune, înveți și vei fi mai bun în viitor”, a spus Guardiola.

Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit chiar în acest sezon de Champions League, în faza principală, într-un meci disputat pe ”Santiago Bernabeu”. Echipa lui Guardiola s-a impus cu 2-1.

Statistica este de partea celor de la Manchester City înainte de o nouă ”dublă” cu Real Madrid. În cele 11 întâlniri din ultimii șase ani, ”cetățenii” s-au impus de cinci ori, spaniolii de trei ori, iar trei partide s-au încheiat la egalitate.

