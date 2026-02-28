Reacția lui Pep Guardiola, după ce a aflat că va juca din nou cu Real Madrid în Champions League

Manchester City și Real Madrid se vor înfrunta din nou, în dublă manșă, în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Vor fi meciurile 12 și 13 între cele două echipe în ultimii șase ani!

Pep Guardiola, înainte de un nou duel cu Real Madrid în Champions League

Pep Guardiola a fost întrebat despre adversara pe care o va întâlni Manchester City la conferința de presă premergătoare meciului cu Leeds United in Premier League, iar răspunsul a fost unul cât se poate de echilibrat.

Antrenorul lui Manchester City spune că duelurile cu adversari de calibrul lui Real Madrid pot ajuta o echipă să fie din ce în ce mai bună.

”Manchester City - Real Madrid din nou, pentru clubul nostru, cu cât joci mai mult cu echipele mai bune, înveți și vei fi mai bun în viitor”, a spus Guardiola.