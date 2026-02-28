Issouf Macalou a marcat în victoria cu Oțelul, scor 4-0, asigurând prezența lui U Cluj în play-off. Ivorianul fusese propus la FCSB de Gigi Becali, dar MM Stoica s-a opus mutării.

Ieri seară, formația antrenată de Cristiano Bergodi a învins-o categoric pe Oțelul Galați, scor 4-0, pe teren propriu. Scorul a fost deschis de extrema dreaptă Issouf Macalou, care a punctat cu un șut superb. Prin acest succes, „șepcile roșii” și-au asigurat matematic locul în play-off-ul campionatului, stricând planurile celor de la FCSB. Campioana spera la un pas greșit al ardelenilor pentru a juca meciul direct din ultima etapă a sezonului regulat cu calificarea pe masă.

Preferatul patronului, blocat de președinte

Evoluțiile excelente ale fotbalistului ivorian în vârstă de 27 de ani i-au atras atenția lui Gigi Becali. Finanțatorul roș-albaștrilor a încercat să îl aducă la echipă, în această iarnă, însă s-a lovit de opoziția președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica. Într-o intervenție publică, Becali a explicat culisele discuțiilor.

„(n.r. A fost vreo discuţie pentru Macalou?) Nu a fost nicio discuţie! Eu mereu îi spun lui MM: «Uite-l pe ăsta ce driblează». Şi MM mi-a zis: «Măi, Gigi, ţie îţi place de el că driblează, dar nu e jucător de noi». Am încredere în ce zice MM Stoica. Aaa, dacă îmi place şi vreau să-l iau neapărat, îl iau şi punct, cum am făcut cu Thiam şi cu Joao Paulo”, a transmis patronul FCSB.

Cotat la 650.000 de euro, Macalou a ajuns la formația clujeană în luna ianuarie a anului 2025. În actuala ediție a primei ligi, jucătorul a bifat 27 de prezențe , reușind să strângă 5 goluri și 8 pase decisive. Forma sa este una foarte bună, acesta contribuind cu două reușite și două assist-uri doar în ultimele trei partide disputate de gruparea ardeleană.