"Se poate gandi la un transfer in strainatate!" Ramane Becali fara capitanul de la FCSB?! Florin Tanase ar putea fi primul jucator care pleaca in vara

Florin Tanase (26 ani) este cel mai bun jucator de la FCSB, iar prestatiile sale de la nationala nu au fost criticate.

Desi majoritatea 'tricolorilor' au fost criticati pentru meciurile facute in tricoul nationalei la preliminariile Mondialului din Qatar, Florin Tanase nu s-a numarat printre ei.

Golgheter in Liga 1, Tanase a inscris in meciul cu Macedonia de Nord, aratand inca o data ca se afla intr-o forma de zile mari si asteapta oferte din afara. Capitanul ros-albastrilor nu a vrut sa isi prelungeasca intelegerea cu echipa lui Gigi Becali, desi patronul i-ar fi propus. Motivul ar fi ca isi doreste sa prinda o oferta buna in strainatate, iar Victor Becali a vorbit despre sansele sale.

Tanase ar putea fi chiar primul jucator care pleaca de la FCSB in vara, tinand cont ca finantatorul nu cere pe el sume la fel de mari ca cele pe care le vrea in schimbul lui Morutan, Coman sau Olaru.

"Cum spuneam, ofertele nu le face nimeni. Este un jucator propus. In momentul in care va veni oferta, cel care ia hotararea este clubul FCSB, proprietarul jucatorului. El spune 'da' sau 'nu'.

Evolutiile lui il indreptatesc sa se gandeasca la un transfer in strainatate. Este golgheterul campionatului, cu evolutii foarte bune. Eu spun ca a avut o evolutie foarte buna si cu Macedonia de Nord. Este bun de transferat, cum s-ar spune", a spus Victor Becali pentru as.ro.