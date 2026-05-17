Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj , într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din acest meci au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').

Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României , după 35 de ani de secetă în Bănie.

Nicușor Bancu a primit trofeul de la președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, și l-a ridicat deasupra capului.

A urmat apoi o ploaie de confeti și de artificii pe sanidinul „Ion Oblemenco” și toți jucătorii au ridicat trofeul deasupra capului.

Succesul categoric însă a stabilit cu exactitate și cum ne vor reprezenta în cupele europene primele trei clasate, singurul mister rămânând verdictul legat de câștigătoarea de la baraj.

Universitatea Craiova a ajuns la 49 de puncte și va evolua, în stagiunea viitoare, în turul I preliminar din Champions League.

„U” Cluj a rămas pe locul 2 în Superligă cu 45 de puncte și va participa în turul I preliminar din Europa League. Cum oltenii și-au adjudecat Cupa României împotriva „șepcilor roșii”, beneficiile europene au fost transferate automat către ocupanta poziției secunde.

CFR Cluj (locul 3) are 42 de puncte, însă nu își mai poate depăși rivala concitadină în clasament, deoarece este singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regular. „Feroviarii” vor participa în turul II preliminar al Conference League.