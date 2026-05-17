Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României, după 35 de ani de secetă în Bănie.

Oltenii s-au impus cu 5-0 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din runda a 9-a a Superligii. Golurile din acest meci au fost marcate de David Matei (3'), Assad Al Hamlawi (9', 48'), Anzor Mekvabishvili (59') și Luca Băsceanu (73').

Nicușor Bancu nu l-a uitat: ce a spus după ce a luat titlul Craiova

Nicușor Bancu a declarat că și-a îndeplinit visul, după ce a cucerit titlul alături de Universitatea Craiova.

Căpitanul formației din Băniei i-a mulțumit și lui Mirel Rădoi, antrenorul pe care l-a avut Craiova la începutul acestui sezon.

„Mă bucur că mi-am îndeplinit visul după atâția ani. O bucurie mare pentru familia aceasta a Craiovei. Mulțumesc familiei, îmi pare rău pentru tata că nu mai este să mă vadă cum am cucerit eventul. Era cel mai mare fan al meu, mă vede de sus.

Vreau să îi mulțumim și lui Mirel Rădoi, a făcut o treabă foarte bună, apoi i-a lăsat echipa domnului Filipe, iar el a preluat-o și a făcut-o foarte bine. Acel moment de la Atena a fost un moment foarte greu. S-a văzut că se poate face performanță la Craiova.

Mă bucur că am reușit să marcăm multe goluri, a fost și acel cartonaș roșu, dar cred că oricum am făcut un meci mai bun decât ei și am meritat acest trofeu în această seară. Nu era nimic plănuit pentru petrecere, acum ne vom bucura”, a spus Nicușor Bancu la Digi Sport.

Distribuția echipelor românești în următorul sezon al cupelor europene

Succesul categoric însă a stabilit cu exactitate și cum ne vor reprezenta în cupele europene primele trei clasate, singurul mister rămânând verdictul legat de câștigătoarea de la baraj.

Universitatea Craiova a ajuns la 49 de puncte și va evolua, în stagiunea viitoare, în turul I preliminar din Champions League.

„U” Cluj a rămas pe locul 2 în Superligă cu 45 de puncte și va participa în turul I preliminar din Europa League. Cum oltenii și-au adjudecat Cupa României împotriva „șepcilor roșii”, beneficiile europene au fost transferate automat către ocupanta poziției secunde.

CFR Cluj (locul 3) are 42 de puncte, însă nu își mai poate depăși rivala concitadină în clasament, deoarece este singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regular. „Feroviarii” vor participa în turul II preliminar al Conference League.