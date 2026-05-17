Craiova a avut toate atuurile posibile: lot mai bun, fani euforici, care au creat o atmosferă demențială, moral ridicat după câștigarea Cupei României. „U” Cluj a venit în Bănie doar ca să-și justifice neputința și inferioritatea. Chipciu și ai lui au vrut să arate cu tot dinadinsul că sunt nedreptățiți, năpăstuiți, oropsiți, că ei sunt buni, dar, de fapt, nu-i lasă alții să se exprime – arbitrii răi, adversarii prea agresivi, publicul prea entuziast. Băieții lui Bergodi﻿ nu arătaseră mai nimic fotbalistic nici în finala Cupei, unde au jucat tot la mica ciupeală, doar-doar s-o nimeri ceva. Și nu s-a nimerit nimic.

Iar aici, în finala campionatului, nici nu au avut timp să se dezmeticească, nici n-au ieșit bine de la vestiare, că David Matei făcuse deja 1-0 în minutul 3, iar Al Hamlawi încheiase meciul în minutul 9. Fazele controversate Bineînțeles că se pot spune multe, fiecare poate avea o părere despre fazele controversate. Unii vor spune că Al Hamlawi l-a ținut mai tare pe Iulian Cristea, eu aș zice că a fost mai puternic și că fundașul oaspeților a cedat prea ușor, s-a lăsat la mâna arbitrului, care a decis că a fost un duel corect. Se poate discuta despre primul cartonaș galben pe care l-a primit Mendy, însă arbitrul Bîrsan nu l-a avertizat pentru acel fault, ci pentru a doua intrare tare consecutivă. Alții vor spune că a fost henț la Teles la golul de 3-0, dar eu zic că mingea l-a lovit în umăr pe portughez. Și, oricum, meciul era jucat.

Cine insistă va găsi alte explicații, alte interpretări, dar îi invit pe contestatari să mai privească o dată scorul final. 5-0 pentru Craiova, care a jucat fotbal din primul până în ultimul minut, s-a mobilizat la maxim, s-a concentrat pentru obiectiv și pentru victorie, s-a conectat la nebunia din tribune și de pe străzile orașului, a lăsat adversarei toate frustrările și s-a dus țintă spre titlu. Un nume pentru Hagi O notă specială pentru David Matei, cel care a deschis drumul spre victorie. La 19 ani, gândește mai bine decât un fotbalist experimentat, ia decizii pe fracțiune de secundă, are viteză de reacție și de execuție, nu se teme să tragă la poartă oricând i se ivește ocazia. Ar trebui luat de Hagi la națională, care-i poate da încrederea pe care i-a dat-o Mircea Lucescu lui Gică atunci când l-a debutat sub tricolor la numai 18 ani. Cred că micul Matei poate crește ca joc în următorii ani și poate fi unul din jucătorii care vor duce România la Mondialul din 2028.