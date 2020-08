SARBATOARE in Stefan cel Mare: "Cainilor, vi se pregateste ceva!" Anunt misterios al fanilor din PCH! Ce vor sa faca la 4 ani de la infiintarea DDB

Suporterii dinamovisti se pregatesc sa sarbatoreasca implinirea a 4 ani de la ifiintarea programului DDB.

Urmeaza 'Saptamana DOAR DINAMO BUCURESTI' pentru suporterii echipei din Stefan cel Mare. Fanii pregatesc o surpriza importanta la 4 ani de la infiintarea programului DDB. De atunci au reusit sa intre in posesia a 20% din actiunile clubului si nu vor sa se opreasca aici:

"In urma cu 4 ani, intr-o zi de luni la fel ca aceasta, va anuntam ca intram in 'Saptamana Doar Dinamo Bucuresti'.

Si ne-am tinut de cuvant...

Dar surprizele nu s-au incheiat atunci si acolo.

Acum va spunem doar atat: Cainilor, vi se pregateste ceva!

Am intrat intr-o alta Saptamana Doar Dinamo Bucuresti. Pandemia ne-a tinut departe de stadion si de coregrafii. Dar asta nu inseamna ca nu am lucrat la ceva la fel de frumos ca in 2016.

Nu va putem spune prea multe. Nu are legatura cu clubul (chiar daca intre timp ne ocupam si de asta), ci cu peluza, cu suporterii...

PENTRU CA VOI MERITATI!", se arata in comunicatul PCH.

Tweet Dinamo PCH DDB Citeste si: