Sansa uriasa pentru un stelist! Avea sanse mici sa mai prinda echipa, acum va fi TITULAR cert! Ce s-a intamplat

Unul dintre jucatorii criticati in mai multe randuri de Gigi Becali are o noua oportunitate sa impresioneze.

Dragos Nedelcu are sanse mari sa devina titular cert la FCSB in perioada urmatoare. Accidentarea lui Mihai Pintilii la partida cu Muntenegru il forteaza pe Dica sa-l retrimita pe Nedelcu la mijlocul terenului, desi antrenorul intentiona sa-l foloseasca pe postul de fundas central.

Nicolae Dica are in acest moment 4 variante pentru cele 2 pozitii de mijlocas central: Nedelcu, Filip, Ovidiu Popescu si Zlatinski. In trecut au mai fost folositi acolo si Teixeira sau Junior Morais. Dintre toti, doar Dragos Nedelcu si Filip pot evolua pe postul de mijlocas la inchidere.

O alta varianta ar fi revenirea la sistemul 4-3-3, folosit in prima etapa cu Astra in singura infrangere din campionat a FCSB-ului. Echipa a dezamagit atunci, insa acesta este sistemul in care Nedelcu a impresionat la Viitorul, fiind apoi cumparat cu 2.1 milioane de euro de la Viitorul.