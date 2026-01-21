Comisia de Disciplină din cadrul FRF a hotărât, miercuri, sancţiuni pentru FC Rapid şi FCSB ca urmare a incidentelor de la derby-ul din data de 21 decembrie, din etapa a 21-a a Superligii, scor 2-1 pentru echipa lui Elias Charalambous.

Rapid și FCSB, sancționate pentru incidentele de la derby

FCSB a primit o penalitate sportivă de 5.000 lei. Rapid a fost penalizată cu 37.968 lei, în temeiul art. 82. pct. 2 şi 3 lit. a şi c, raportat la art. 83.2 lit. d din RD.

De asemenea, în temeiul art. 82.2 şi 3 lit. B, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 37.968 lei.

Fundamentul legal al deciziei

Articolul 82 din Regulamentul Disciplinar este referitor la responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor.

Potrivit articolului, comportamentul neregulamentar cuprinde:

a) introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă;

b) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;

c) aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute la alin. 3, lit. a) spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc;

Alte sancţiuni decise miercuri

FC CFR 19047 Cluj vs. ACS SC Oţelul Galaţi - Eliminare Buchanelli Holz Conrado (oaspeţi) - În temeiul art. 63.1.e. raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Buchanelli Holz Conrado cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - În temeiul art. 21/2 din ROAF, raportat la art. 83/18 din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 4.000 lei.

În temeiul art. 21/2 din ROAF, raportat la art. 83/18 din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 4.000 lei.

Articolul 21 din ROAF face referire la durata jocului. La punctul 2, menţionează următoarele: „Timpul de joc, cu exceptia fotbalului pe plaja, este împărţit în două reprize egale, iar pauza dintre reprize nu trebuie sa depasească 15 minute. Durata pauzei dintre cele doua reprize este obligatorie la meciurile oficiale si nu poate fi modificată dect cu consimțământul arbitrului, conform Legilor Jocului”.



News.ro

