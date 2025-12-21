FOTO FCSB - Rapid 2-1 sau cum râde Florin Tănase: postarea campioanei vs postarea liderului la finalul derby-ului!

FCSB - Rapid 2-1 sau cum râde Florin Tănase: postarea campioanei vs postarea liderului la finalul derby-ului! Superliga
Meci cu un final crâncen pe Arena Națională.

FCSB a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a din Superligă.

Campioana en-titre a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un şut superb la colţul lung, după o combinaţie cu Daniel Bîrligea

Florin Tănase (75 - din penalty) a marcat al doilea gol al lui FCSB, după un henţ comis de Denis Ciobotariu.

Golul liderului Rapid a fost reuşit de Alexandru Dobre (86 - tot din penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila - a fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat!

FCSB la final vs Rapid la final

”Victorie superbă pentru Campionii României în ultimul meci din 2025!”, a scris FCSB pe pagina oficială de Facebook.

”Final de meci”, a postat sec, în schimb, Rapid.

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

