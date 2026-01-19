Pentru Universitatea Craiova au marcat Nsimba (16 – penalty, 17), Baiaram (81) și Băsceanu (90+6 – penalty). Oltenii au ajuns la 43 de puncte și au urcat din nou pe primul loc, urmați de Rapid, cu 42 de puncte, și Dinamo, cu 41. Petrolul rămâne pe locul 13, cu 20 de puncte.



Reacția lui Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a redevenit lider în Superliga



La finalul partidei, antrenorul Craiovei, Filipe Coelho, a vorbit despre prestația echipei sale și despre modul în care jucătorii au gestionat meciul.



„A fost un meci diferit față de cel din Cupă. Jucătorii au înțeles bine ce au de făcut, e un rezultat bun. Încercăm să înscriem ca să rezolvăm victoria, dar nu a fost ușor. În anumite momente am avut capacitatea de a suferi. Cred că în repriza a doua puteam controla mai bine, cu mai multă posesie”, a declarat Coelho.



Portughezul a fost întrebat și despre faza din final, când Băsceanu l-a rugat pe Al Hamlawi să execute penalty-ul.



„Pentru mine nu contează cine înscrie. Este o muncă de echipă. Atacanții, extremele, toți muncesc pentru fazele care duc la gol. Importantă este echipa. Nu mă uit la vârstă, ci la modul în care muncesc”, a spus tehnicianul.



În ceea ce privește situația lui Nsimba și Baiaram, jucători care au avut oferte în această perioadă, Coelho a transmis un mesaj clar.



„Eu sunt antrenorul, lucrez cu jucătorii pe care îi am. Nu știm niciodată ce se poate întâmpla, piața de transfer este deschisă. Noi vrem să scoatem maximum cu jucătorii pe care îi avem la dispoziție”, a mai declarat antrenorul Universității Craiova.

