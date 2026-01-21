Luptă aprigă pentru Alexi Pitu! Granzii din Superliga au concurență din străinătate

Pitu, unul dintre fotbaliștii talentați formați în Academia Hagi, a fost vândut de Farul în 2023, la Bordeaux, pentru două milioane de euro, iar în Franța a mai jucat la Dunkerque. După cele două experiențe din Hexagon, fostul internațional de tineret a semnat vara trecută cu Vejle.

Alexi Pitu, dorit de Dinamo și Rapid, dar și de cluburi din Portugalia și Spania



În jumătate de sezon la Vejle, Pitu a strâns 12 meciuri și 4 goluri, toate reușitele sale venind în Cupa Danemarcei. În această iarnă, gruparea daneză a decis să nu se mai bazeze pe serviciile românului și nu l-a luat în cantonamentul din Cipru.



Așa cum Sport.ro a anunțat, de Alexi Pitu sunt interesate Dinamo și Rapid, informația confirmată și de publicația daneză Campo. Cele două echipe bucureștene ar avea însă concurență serioasă din străinătate.



Danezii scriu că pe urmele lui Pitu mai sunt două echipe din primul eșalon al Portugaliei - CD Nacional (locul 14) și AVS (locul 18, ultimul) - dar și Sporting Gijon, ocupanta poziției a noua în eșalonul secund al Spaniei.



Rămâne de văzut ce decizie va lua Alexi Pitu, care, așa cum Sport.ro a scris, încasează la Vejle un salariu anual de 250.000 de euro și și-ar dori o sumă de ordinul zecilor de mii de euro la semnătură.

