Luptă aprigă pentru Alexi Pitu! Granzii din Superliga au concurență din străinătate

Alexi Pitu (23 de ani) este pe cale să se despartă de Vejle Boldklub, la doar câteva luni după ce a semnat cu formația daneză.

Pitu, unul dintre fotbaliștii talentați formați în Academia Hagi, a fost vândut de Farul în 2023, la Bordeaux, pentru două milioane de euro, iar în Franța a mai jucat la Dunkerque. După cele două experiențe din Hexagon, fostul internațional de tineret a semnat vara trecută cu Vejle.

Alexi Pitu, dorit de Dinamo și Rapid, dar și de cluburi din Portugalia și Spania

În jumătate de sezon la Vejle, Pitu a strâns 12 meciuri și 4 goluri, toate reușitele sale venind în Cupa Danemarcei. În această iarnă, gruparea daneză a decis să nu se mai bazeze pe serviciile românului și nu l-a luat în cantonamentul din Cipru.

Așa cum Sport.ro a anunțat, de Alexi Pitu sunt interesate Dinamo și Rapid, informația confirmată și de publicația daneză Campo. Cele două echipe bucureștene ar avea însă concurență serioasă din străinătate.

Danezii scriu că pe urmele lui Pitu mai sunt două echipe din primul eșalon al Portugaliei - CD Nacional (locul 14) și AVS (locul 18, ultimul) - dar și Sporting Gijon, ocupanta poziției a noua în eșalonul secund al Spaniei.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Alexi Pitu, care, așa cum Sport.ro a scris, încasează la Vejle un salariu anual de 250.000 de euro și și-ar dori o sumă de ordinul zecilor de mii de euro la semnătură.

Este născut în Germania și a crescut la Academia Hagi

Alexi Paul Pitu (23 de ani / 178 cm) este născut la Karlsruhe (Germania) și s-a format la Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2018). La nivel de seniori a jucat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2018-2023), Bordeaux (2023-2024), Dunkerque (2025) și Vejle (2025-prezent). În palmares are Liga 1 (2022-2023), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019). 

Are selecții pentru naționalele U16, U17, U18, U20 și U21 (8 meciuri) ale României, cu ultima participând la Euro 2023. A fost selecționat la reprezentatiova de seniori, pentru meciurile cu Andorra și Belarus, în martie 2023, dar nu a apucat să debuteze. Este de origine aromână, iar unchiul său, Adrian Pitu (50 de ani), a jucat Farul, Sportul Studențesc, Dinamo, Universitatea Craiova, Oțelul, Bacău, FCSB, FC Național, Bnei Sakhnin și Maccabi Netanya. Poate juca ca extremă stânga, mijlocaș central și extremă dreapta și este cotat la 400.000 de euro. 

