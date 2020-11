"Sa nu ne facem iluzii!" Petrescu, mai linistit ca NICIODATA dupa o infrangere: "Nu am patit asta la nicio echipa pe care am antrenat-o!" 

CFR Cluj a pierdut cu UTA Arad si a ajuns la doua meciuri consecutive pe care le pierde pe teren propriu, inainte de duelul cu Roma.

Campioana s-a incurcat cu nou-promovata UTA si a ratat sansa de a se apropia de Craiova in clasamentul Ligii 1. Dan Petrescu a vorbit la finalul partidei, dezamagit de ghinionul echipei sale, insa nu a avut ce sa le reproseze jucatorilor.

Antrenorul a discutat din nou despre problemele de la club, pe care le-a anuntat de mai multe luni, dar si despre sansele echipei sale in Europa League.

"Eu zic ca echipa a jucat bine, in opinia mea, in prima repriza s-a jucat la o poarta, am avut si o faza dubioasa in careu. Am spus ca UTA stie sa se apere. Am pierdut, in primul rand, din cauza ghinionului.

Mai jucam 3 zile si mingea nu voia sa intre in poarta, portarul a fost peste tot, noi nu am fost inspirati in fata portii. Stiam ca va veni o astfel de perioada dupa 3 ani in care a fost totul perfect, e o perioada mai grea. Eu am prevenit totul cand am spus ca sunt probleme, dar nu am avut capacitatea sa opresc asta. Sa pierzi doua meciuri la rand acasa, cred ca nu am patit asta la nicio echipa pe care am antrenat-o.

Baietii au avut atitudine, e pacat sa aiba o singura ocazie adversarul si sa iei gol. Am vazut si City cu Tottenham, a avut City multe suturi, Tottenham vreo 3 si a castigat cu 2-0.

Nu putem vorbi acum doar de Vinicius, Deac, Omrani, cei care nu au jucat. Si restul joaca la CFR. E ingrijorator, alarmant, nu s-a terminat campionatul, dar probleme sunt.

Nu exista niciun plan, nu sunt aici antrenor? Cine e antrenor? Eu raspund de rezultate, nu clubul sau jucatorii.

In Europa nu trebuie sa ne facem iluzii, nu e normal, avem prioritate campionatul. In Europa, solutiile sunt putine. Nu stiu ce sanse sunt, Roma e cea mai in forma echipa din Italia. Astazi trebuia sa castigam, nu joi. Dar joi vom intra pe teren si vom da tot. Cei care sunt apti, trebuie sa dea totul pe teren, sa joace meciul vietii.

E groaznic sa ai 8 meciuri intr-un timp atat de scurt", a spus Dan Petrescu la finalul meciului.