BREAKING NEWS | Pierdere URIASA pentru Petrescu! Doi jucatori de la CFR, depistati pozitiv cu Covid-19! Cine rateaza returul cu AS Roma

CFR Cluj se pregateste de returul cu AS Roma din grupele Europa League.

Dan Petrescu a primit o veste proasta cu doar cateva ore inaintea meciului cu UTA Arad. Doi dintre jucatorii campioanei Romaniei au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.

Este vorba despre Ciprian Deac si Ovidiu Hoban, ale caror rezultate la testele efectuate vineri au fost pozitive. In aceste conditii, cei doi fotbalisti vor rata cel putin urmatoarele doua partide ale clujenilor, alaturandu-se pe lista absentilor unde se afla Mike Cestor, Vinicius si Billel Omrani.

Antrenorul CFR-ului declara, la conferinta de presa dinaintea partidei din campionat, ca se teme de absentele din lot care ar putea pune in pericol disputarea meciului din Europa League.

"Eu ma rog sa am jucatori la meciul cu Roma, in tur nu am avut. Ma rog sa avem, am doar 14 jucatori de camp pe lista UEFA, in tur au fost 15. Nici nu vreau sa ma gandesc la vreo accidentare sau vreun test Covid pozitiv, atunci nu cred ca ne vom prezenta, nu vom avea jucatori destui ca sa ne prezentam", spunea Dan Petrescu.

Andrei Burca, Alex Chipciu si Jakub Vojtus au scapat de Covid-19 si au revenit in lot, fiind apti pentru returul cu AS Roma. Pentru a disputa meciul programat joi, de la ora 22:00, CFR Cluj are nevoie de cel putin 13 jucatori, inclusiv un portar, apti de joc.