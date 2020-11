EXCLUSIV | "Astepti sa te sune Petrescu?!" Reactie de neratat a lui Costache! Ce a facut in mijlocul interviului | "Nu-mi vine sa cred, doar visam la asta"

Ionut Costache a comentat la Pro X meciul dintre Romania U21 si Danemarca U21, in urma caruia "tricolorii mici" au obtinut calificarea la Euro 2021.

Mijlocasul CFR-ului a marcat golul Romaniei in minutul 72, gol care a adus calificarea la turneul final. Dupa meci, Costache a fost fericit si a declarat ca doar cand era mic visa ca va ajunge sa se califice cu nationala la un turneu final.

"Chiar ma gandeam acum inainte de meci ca trebuie sa mai marchez si eu. Nici la Cluj nu am facut asta. Aici trebuie sa mai marchez sa mai spal si eu din pacate. Uite ca a venit acest gol si aceasta calificare, nu am cuvinte. Am si ratat. Toti m-au incurajat ca o sa intre si pana la urma am reusit.



Toti eram foarte nervosi, pentru ca asteptam sa se termine o data. Pana la urma s-a terminat cu bine. Pentru mine, sunt pur si simplu blocat, nu imi vine sa cred, cand eram mic doar visam, dar acum e real. Nu o sa dau nimanui tricoul asta", a declarat Costache pentru PRO X.