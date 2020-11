BREAKING NEWS: NU SE PREZINTA CFR la meciul cu Roma?! Petrescu, anunt APOCALIPTIC! De ce depinde totul

Petrescu are emotii mari inaintea returului cu AS Roma din grupele Europa League.

Invinsa cu 5-0 pe Olimpico, CFR tremura inaintea revansei de la Cluj! Petrescu spune ca disponibil in acest moment doar 14 dintre jucatorii de pe lista UEFA. In cazul unor unor noi infectari cu COVID, CFR ar putea sa nu se prezinte la joc, spune Petrescu!

"Ne rugam sa avem 10-12 jucatori. Avem doar 14 pe lista UEFA acum, nu stiu ce vom face. Nici nu vreau sa ma gandesc. Avem marti un test COVID. Daca vor fi 2-3-4 jucatori infectati, atunci nu ne vom prezenta cu Roma", a explicat Petrescu.

Nu doar COVID-ul ii da batai de cap. Nici arbitrajele nu sunt corecte, se plange Petrescu.

"Nu o sa avem VAR, suntem singura tara din Europa care nu are. Daca golul primit de U21 era decisiv pentru calificare, vedeau si conducatorii FRF si LPF ce important e VAR. Nu vred ca o sa vad VAR ca antrenor in Romania. Ar fi bine pentru fotbalul romanesc. Noi am avut 6 penalty-uri nedate. Nu stiu ce ma asteapta la meicul cu UTA. Avem COVID, avem adversari, arbitri, toata lumea e impotriva lui CFR", acuza Super Dan.