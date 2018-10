"Sa inceapa sa-si faca antrenament!" Replica FABULOASA a lui Rednic dupa ce Becali a spus ca se imbata daca Dinamo prinde play-off-ul

Gigi Becali a declarat ca se va imbata daca Dinamo va prinde un loc de play-off.

"Lutu 2 imi spunea ca Rednic e bun antrenor, e experimentat. Eu i-am spus ca e imposibil de facut ce vrea el. Eu nu am mai baut de 25 de ani. Eu ma imbat in Piata Universitatii de bucurie daca Dinamo ajunge in play-off. Nu e la 7 puncte de play-off. Stati putin! Ei sunt la 14 puncte, ca trebuie sa scoata doua echipe care au ambele cate 7 puncte in fata lor", a spus Becali intr-o interventie la PRO X.

Acum a venit randul lui Rednic sa-i dea replica patronului FCSB.

Antrenorul celor de la Dinamo a vorbit la conferinta de presa despre pariul facut de Becali.

"Poate sa inceapa de acum sa-si faca antrenament. Ca si mine. Nu exista masa fara un pahar-doua de vin. Am fost acolo, iar doua luni nu prea m-am atins de alcool. Acum mai iau si eu cate un paharut mai mic, iar apoi mai mare, mai mare, in fiecare zi maresc doza ca sa ajung la forma pe care am avut-o inainte de a semna in Arabia Saudita. Deci el poate sa inceapa de acum", a fost replica lui Rednic.

Dinamo e pe locul 12 din 14 in actualul sezon al Ligii 1.