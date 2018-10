ULTIMA ORA! A inceput curatenia la Dinamo! Rednic a dat afara doi jucatori 

Mircea Rednic incearca sa redreseze situatia lui Dinamo.

Aflata pe locul 12 in campionat, Dinamo se teme iar pentru prezenta in playoff. Mircea Rednic a fost numit de Negoita in locul lui Claudiu Niculescu, insa debutul noului antrenor nu a fost foarte fericit. Dinamo a obtinut doar o remiza in Stefan cel Mare cu Dunarea Calarasi, o nou promovata.

Rednic i-a cunoscut pe jucatori in ultima saptamana si s-a convins cu cine vrea sa lucreze. Astazi i-a chemat la club pe francezul Teddy Mezague (28 de ani) si elvetianul Danijel Subotic (29 de ani), carora le-a propus rezilierea contractelor, anunta Telekom Sport.

Cei doi au venit la Dinamo la inceputul lunii septembrie si vor pleca la nici doua luni.

Subotic a marcat un singur gol in cele 5 partide in care a fost folosit. Mezague a gafat in partida cu Dunarea Calarasi la golul adversarilor.