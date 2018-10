Revenire de TOP la Dinamo! Rednic vrea sa-l aduca inapoi: "Mai mult ca sigur ca veni aici!"

Dinamo a ajuns pe locul 12 in Liga 1.

Ajunsa intr-o situatie dramatica, clasata pe locul 12 in Liga 1, Dinamo trebuie sa gaseasca solutii pentru a reveni pe linia de plutire.

Mircea Rednic a vorbit, la conferinta de presa dinaintea meciului cu Chiajna, despre situatia de la echipa pe care a preluat-o si despre transferurile din iarna cu care spera sa redreseze echipa.

Antrenorul a fost intrebat daca il poate aduce inapoi la Dinamo pe Ante Puljic. Rednic a spus ca el poate fi o varianta de transfer pentru iarna.

"Daca are probleme acolo (n.r. la Al Faisaly, in Arabia Saudita), mai mult ca sigur va veni aici. Vedem in iarna ce va fi", a explicat Mircea Rednic.

Totodata, antrenorul dinamovistilor a dezvaluit si care sunt planurile sale in materie de transferuri.

"O sa vina jucatori noi. Sunt nerabdator. Cei care vin acum nu si-au gasit echipe. Unii au tinut la pret, altora nu le-a convenit campionatul. Nu e usor sa aduci jucatori in Romania! Cred ca m-am miscat bine. Suntem foarte aproape de transferuri. Trebuie sa intarim echipa. Celor care vin le mai trebuie 2-3 saptamani ca sa intre in ritm. Bine ca se intrerupe campionatul si pot face 2-3 meciuri de pregatire", a adaugat Rednic.