Pariul NEBUN al lui Becali cu rivala de MOARTE: "Ma imbat in Piata Universitatii!" Cum rade de Rednic

Becali se amuza pe seama promisiunilor facute de Mircea Rednic.

Stelistul nu crede ca rivalii din Stefan cel Mare pot ajunge in play-off. Becali se foloseste de atacul lui Rednic de la prezentarea oficiala si il numeste pe Mihai Stoica "Lutu 2". :)

"Lutu 2 imi spunea ca Rednic e bun antrenor, e experimentat. Eu i-am spus ca e imposibil de facut ce vrea el. Eu nu am mai baut de 25 de ani. Eu ma imbat in Piata Universitatii de bucurie daca Dinamo ajunge in play-off. Nu e la 7 puncte de play-off. Stati putin! Ei sunt la 14 puncte, ca trebuie sa scoata doua echipe care au ambele cate 7 puncte in fata lor.

Crezi ca aia din fata lui Dinamo dorm? Nu spun ca Rednic nu e bun, e valoros! Cum sa spui tampenia pe care a zis-o el? El a facut egal si gata, la revedere. El nu e dusmanos, rautacios. El glumeste, rade. Singurul lucru care m-a suparat a fost ca a vorbit jignitor cu Lutu. A mai exagerat putin cand a zis ca FCSB a fost invinsa de el cand avea antrenor... A primit una in cap acum, cu Calarasi, acum urmeaza inca una cu Chiajna. Stiu mai bine programul lor decat pe al meu. Stiu tot ce joaca Dinamo!", a spus Becali la PRO X.