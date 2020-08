S-au TERMINAT BANII LA FCSB! Anunt de ultima ora al omului care a LUCRAT pe milioane cu Becali: "Jucatorii nu mai vor acolo!" De ce l-a vandut Iftime pe Chindris

Andrei Chindris (21 ani) va pleca de la Botosani!

23:00 Valeriu Iftime pentru www.sport.ro: "Discutiile sunt 100% rezolvate si la cluburi, si la jucator. Singurul club care avea bani sa transfere era FCSB si se pare ca nici ei nu mai au. Am gasit o formula buna pentru Andrei afara, este un club pentru care el a insistat. Sunt multumit si eu, e si jucatori. As fi vrut sa mai stea putin, e jucator de 21 de ani, de lot national. Asta e, a plecat avand in vedere situatia in care ne gasim cu pandemia, e un business bun facut de FC Botosani.

Din pacate, FCSB-ul s-ar putea sa nu mai fie o directie atat de catata de jucatorii tineri, asa cum a fost pana acum. Motivele le stim cu totii... interactiuniel cu patronul de acolo. Nu stiu daca FCSB mai are sau va mai avea bani pentru a face transferuri spectaculoase

Vom lua 700 000 de euro pentru Chindris si vom pastra un procent dintr-o vanzare ulterioara"

16:04 Fundasul central pe care Gigi Becali l-a vrut cu insistenta la echipa timp de un an va pleca de la Botosani. Conform Gazetei Sporturilor, Valeriu Iftime s-a inteles cu Royal Excel Mouscron din Belgia.

Acolo, Chindris va fi coechipier cu fostul jucator al lui FCSB, Harlem Gnohere, dar si cu Virgiliu Postolachi, atacantul de 20 de ani pe care FRF incearca sa il ia la nationala.

Suma de transfer se ridica la 700 000 de euro. In acest sezon, Chindris a jucat 35 de meciuri in tricoul lui Botosani.