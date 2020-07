ADIO FCSB! Destinatie total surprinzatoare pentru Chindris! Visa la Europa, dar e la un pas sa joace in liga a 2-a

Desi a gafat enorm in ultima etapa din playoff-ul Ligii 1, Andrei Chindris este aproape de un transfer important.

El ar putea ajunge in aceasta vara langa Harlem Gnohere. Mouscron, care abia l-a prezentat pe fostul jucator de la FCSB, este foarte interesata de fundasul de la FC Botosani.

Potrivit GSP, oficialii belgienilor au luat legatura cu sefii botosanenilor, oferindu-le 500.000 de euro pentru transferul lui Chindris.

Moldovenii sunt multumiti de aceasta oferta, iar acum singurele detalii care mai trebuie puse la punct sunt legate de procentul pe care FC Botosani ar trebui sa-l primeasca la urmatorul transfer al fotbalistului.

Andrei Chindris, in varsta de 21 de ani, este jucatorul celor de la Botosani din 2017, in acest sezon adunand 30 de prezente in Liga 1.

In trecut, el a mai evoluat pentru Academica Clinceni, Stiinta Miroslava si "U" Cluj.