de Dan Chilom

Primul derby al play-off-ului se dispută azi, pe stadionul Rapid, acolo unde gazdele primesc vizita lui Dinamo. După victoria neașteptată a celor de la FC Argeș împotriva liderului Craiova, giuleștenii ar putea trece azi pe prima poziție a campionatului. Dinamo, în cazul unui succes în casa rivalei, poate trece pe locul secund. Asadar, play-off-ul a început cum nu se putea mai bine!

Trupa lui Kopic nu traversează o perioadă deloc bună, cu un singur gol marcat și cinci primite în ultimele trei jocuri, partide în care a întâlnit formații de play-off. Rapid, FC Argeș și CFR.

Rapidiștii au acumulat 7 puncte în ultimele 3 partide, și putem spune că sunt la polul opus, traversând o formă bună.

Rapid - Dinamo. Echipe probabile

Rapid - Aioani – Manea, Kramer, Bolgado, Borza – Vulturar, Grameni – Dobre, Moruțan, Petrila – Paraschiv.

Dinamo - Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Mihai, Gnahore, Cîrjan – Soro, Pop, Musi.

Kopic nu se poate baza pe Boateng, o piesă grea în apărarea lui Dinamo, și nici pe vârful Karamoko.

Giuleștenii nu îl pot folosi pe Burmaz pentru meciul de diseară.

Costel Gălca îl conduce la meciurile directe pe Zeljiko Kopic cu scorul de 2-1.

Rapid - Dinamo

În ultimele 10 partide directe, Rapid nu a pierdut niciodată cu Dinamo. A câștigată de 6 ori, si a remizat în 4 meciuri.

Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Rapid, cu o cotă de 2.15.

Dinamo are 3.50 la victorie.

Egalul - 3.00

În Superligă, “câinii” nu au mai câștigat de 3 meciuri, de la partida cu Unirea Slobozia, scor 1-0.

Meciul va fi condus la centru de Istvan Kovacs, arbitru care acordă, după cum prea bine știm, multe cartonașe. Centralul din Carei arată în medie 5,30 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X.