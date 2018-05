S-au bucurat DEGEABA cei de al CFR? Comisia inca nu a anuntat decizia in cazul depunctarii: "N-au vrut sa-si asume raspunderea"

CFR Cluj a fost incoronata campioana Romaniei, insa Comisia de Disciplina inca nu a luat o decizie in cazul depunctarilor.

Lupta incinsa din finalul de sezon le-a impins pe CFR si FCSB sa se reclame reciproc la Comisii. In ambele cazuri s-au cerut depunctari, insa Comisia FRF s-a ferit sa dea un verdict inainte de finalul de campiona.

Decizia va fi luata in perioada urmatoare, dupa ce sezonul s-a incheiat, iar CFR a primit trofeul de campioana.

1 singur punct a avut CFR in fata FCSB in playoff, astfel ca orice depunctare a clujenilor poate da peste cap clasamentul final si participarile in cupele europene.

Presedintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam crede ca cei de la Comisii nu au vrut sa-si asume raspunderea influentarii luptei pentru titlu cu o decizie inainte de final.

"Trebuia dat verdictul, nu mai stai in suspans ca pierzi campionatul. Decizia trebuia data indiferent care era inainte de terminarea campionatului.

Eu nu puteam sa ma bucur in caz ca CFR facea un egal cu Viitorul, nu stiam ce vor hotari comisiile. Nu stiu de ce au asteptat sa vada ce se intampla in finalul acestui campionat. Cu siguranta asa a fost, n-au vrut sa-si asume raspunerea", a spus Duckadam la Ora exacta in sport.



Cat despre situatia lui Omrani, Duckadam crede ca cei de la CFR trebuie sa plateasca, daca semnatura jucatorului a fost falsificata.

"Daca semnatura este falsa, cei care au falsificat trebuie sa plateasca", a spus legenda Stelei.