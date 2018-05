"99% va ajunge la FCSB! Falsurile ne tin pe loc!" Ce spune impresarul lui Omrani despre situatia halucinanta a jucatorului la CFR Cluj

Jucatorul de 24 de ani poate deveni liber de contract chiar astazi!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Billel Omrani urmeaza sa devina liber de contract dupa ce expertiza ceruta de Comisia pentru Solutionarea Litigiilor a LPF a aratat ca semnatura de pe contractul lui Omrani nu este a jucatorului.

"Falsurile ne tin pe loc. asta e si motivul pentru care fotbalistii trec cu avionul peste Romania... in proportie de 99% este la FCSB. El (Omrani) nu e incantat, va dati seama" a spus impresarul jucatorului pentru Prosport.

Juristul celor de la CFR Cluj, Ioan Ivascu, spune ca Omrani si-a recunoscut semnaturile: “Probleme in dosar sa coroboreaza. Este vorba de doua expertize solicitate de ambele parti in dosar. Este o expertiza extra judiciara. Fiind de notorietate ca FCSB este interesata de jucator, cred ca unii oameni pot fi si influentati. Omrani a spus, da sunt semnaturile mele, cand a fost intrebat de cei de la Comisie, sub prezenta unui traducator" a declarat Ivascu.

Avocatul care il reprezinta pe Omrani il contrazis: "Procedural va spun. Dupa ce un raport de experitza este depus, partile din dosar, Omrani si clubul CFR Cluj, au acces la raport. Am avut si eu acces, au avut si ei acces. Eu i-am comunicat clientului meu, iar de acolo nu mai este problema mea. Nu-mi convine faptul ca a aparut in presa. Domnul Ivascu este consilier juridic la CFR, nu este avocat. Domnul Ivascu nu se ocupa de acest dosar. De acest dosar se ocupa o doamna avocat. Omrani nu si-a recunoscut semnatura pe actele contestate. Dreptatea e de partea lui Omrani. Maine avem un termen, asteptam sa ne judecam" a declarat avocatul Idita la Digi Sport.