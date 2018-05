Budescu, gata sa PLECE de la FCSB: "Are oferta!" Anunt OFICIAL despre interesul din partea CFR

Constantin Budescu are sanse mari sa plece de la FCSB in aceasta vara.

Dorit de CFR pentru Champions League, Budescu are sanse mari sa plece in strainatate, anunta Helmuth Duckadam. Slavia Praga vrea sa-l ia de la FCSB, iar mijlocasul e gata sa accepte oferta cehilor. Ramane insa ca Slavia sa se inteleaga cu Becali in privinta sumei de transfer. Clauza de 3 milioane are sanse mici sa fie activata, crede Duckadam. Si Alibec isi cauta echipa in urma scandalului cu Dica din acest final de sezon.



"Pleaca jucatorii care incheie contractul cu FCSB. Alibec nu va putea pleca fara sa se obtina o suma de bani pe el. S-a platit foarte mult, mai are contract. Nu ai cum sa-l dai undeva fara sa se acopere o parte din cheltuieli.

In privinta celorlalti, depinde mult de oferta si de ce jucatori ai posiblitatea de a transfera. Nu cred ca Budescu pleaca la CFR. Din cate stiu eu, cred ca va ramane la noi. Nimeni nu va putea sa-i achite clauza de 3 milioane. Asa pe gratis toata lumea il doreste.

Eu cred ca este oferta pentru jucator si daca acea oferta se va concretiza, atunci va pleca.", a spus Duckadam la Ora exacta.