TEAPA URIASA luata de FCSB! Decizia care i-a costat titlul in acest sezon: "Nici nu trebuia sa stea pe ganduri!"

Jucatorul decisiv in acest sezon la CFR Cluj putea juca in tricoul FCSB-ului.

CFR Cluj a castigat pentru a 4-a oara in istoria clubului titlul de campioana iar unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei lui Dan Petrescu a fost croatul Damjan Djokovic. Jucatorul de 28 de ani a marcat unicul gol in victoria cu 1-0 in fata celor de la Viitorul, dar si unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului - in play-off, pe National Arena. Djokovic putea sa evolueze insa in acest sezon la FCSB!

“Cand un jucator are 60 de meciuri in Italia, Germania… il iei fara sa stai pe ganduri. Asa l-am propus eu pe Djokovic la FCSB, dar Valeriu Argaseala mi-a zis ca nu-l intereseaza” a spus Florin Manea la Digi Sport.

Djokovic a fost crescut in Olanda, detinand si pasaport olandez. El a jucat in Italia la Monza, Cesena, Bologna si Livorno, in Franta la Gazalec Ajaccio si in Germania la Greuther Furth. El apartine de HNK Rijeka, club cu care a semnat un contract pe 3 ani in urma cu un an, fiind insa imediat imprumutat la CFR Cluj, club la care a jucat si in sezonul 2013/2014.