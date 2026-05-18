Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare

Finalul sezonului aduce dueluri majore pentru cupele europene și lupta pentru stabilirea componenței Superligii în sezonul viitor. Calendarul complet al confruntărilor care vor încheia actuala stagiune competițională.

FCSB, formația care ocupă primul loc în play-out, va întâlni FC Botoșani în semifinala pentru Conference League, programat pe 22 sau 23 mai. Echipa moldoveană merge la baraj de pe locul trei, profitând de faptul că UTA Arad, clasată pe treapta a doua, nu a solicitat licența europeană.

Câștigătoarea acestei partide va disputa un joc decisiv pentru preliminariile europene pe 29 sau 30 mai. Adversara va fi ocupanta locului 4 din play-off, poziție deținută de Dinamo.

Când se dispută meciurile pentru menținerea sau promovarea în prima ligă

În eșalonul secund, Corvinul și Sepsi OSK și-au asigurat deja promovarea directă. Covăsnenii au încheiat sezonul la egalitate de puncte cu FC Voluntari, însă au fost avantajați de faptul că au avut o clasare mai bună la finalul sezonului regulat.

Prin urmare, ilfovenii vor merge la baraj, unde vor înfrunta Hermannstadt sau Unirea Slobozia, adversarul urmând să fie decis de rezultatele ultimei etape din play-out-ul Superligii.

Cea de-a doua participantă din liga secundă la meciurile de baraj va fi Chindia Târgoviște. Formația dâmbovițeană a beneficiat de faptul că echipele Steaua și FC Bihor nu au drept de promovare. Aceștia vor încerca să revină pe prima scenă a fotbalului românesc într-o dublă manșă împotriva celor de la Farul Constanța sau Petrolul Ploiești.

Potrivit datelor stabilite, prima manșă a duelurilor de promovare/retrogradare se va disputa în zilele de 23 și 24 mai. Partidele retur sunt programate o săptămână mai târziu, în perioada 30-31 mai sau pe data de 1 iunie.

