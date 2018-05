"S-a terminat, gata! De maine, FCSB e Steaua!" Becali anunta ZIUA Z pentru procesul cu Armata! Ce plan are

Vineri, Becali afla rezultatul procesului cu Armata pentru marca Steaua.

Becali e convins ca va castiga, iar FCSB se va numi din nou Steaua. Chiar si asa, Becali vrea pace si e dispus sa fuzioneze cu CSA.



"De maine toata lumea va spune Steaua, s-a terminat cu FCSB de maine. 100% castigam. Stiu dreptatea, legea si adevarul. Nu mai sunt Oprea si Codlea. Daca e nevoie de sarbatoare de 7 mai, facem. Dar nu vreauu sa ne certam cu ei. Sa se termine cu justitia si sa stabilim. Sa ramana ei in divizia a patra, sa se desfiinteze peste un an si apoi sa ne impacam, ca si asa nu avem ce sa facem. Asa va fi, promoveaza Rapidul anul asta. Mai stau un an in liga 4. Eu am vorbit cu Gabi Bodescu, mi-a spus ca nu exista ca CSA sa fie promovata direct. E impotriva regulamentului.", a spus Gigi Becali la Digi.