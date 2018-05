A iesit Giovani, iese si Victor? Reactia lui Gigi Becali: "Ce vreti, ma, sa faca familia mea puscarie pentru toata Romania?"

Giovani Becali a primit avizul pentru eliberarea conditionata.

"Este o veste buna pentru familie eliberarea lui Giovani, o decizie normala. Chiar trebuia sa vina mai repede acasa. Normal era ca si Victor sa vina acasa. Vineri are si el recurs.

Nu cumva vreti sa facem noi, Becali, dupa ce familia noastra a facut 100 de ani de puscarie, inchisoare acum pentru toata coruptia din Romania? Vad ca toti aia care care au furat sutele de milioane au facut cate un an si trei luni, un an jumatate. Vad ca Victor sta de aproape 5 ani in puscarie si nici macar nu are nicio vina ca s-au vandut niste fotbalisti, doar ca era fratele lui Giovanni. Vreti sa facem noi, familia Becali si cu Borcea, toata puscaria Romaniei?

Borcea are 4 ani si jumatate de cand sta in puscarie pentru ca a vandut niste fotbalisti. Fotbalisti ai lui Dinamo, adica ai lui. De la cine a furat daca la Dinamo era el actionar? Sa zicem ca nu a platit taxe, dar a platit apoi prejudicii si vad ca sta tot in puscarie. Altii care au furat sunt afara. Si nici nu au platit prejudicii. Ba, e o viata de om 5 ani! Lasati oamenii in pace sa se elibereze. Ce vreti? Sa scoateti toata coruptia din Romania cu familia Becali si Cristi Borcea? Scoteti-o, ma, dar va vede Dumnezeu", a declarat Gigi Becali la B1 TV.

Gigi Becali anunta ca isi face partid din nou.

"Eu va promit ca in curand imi fac partid. Peste un an va fi gata. Mie mi-a fost frica de binom inainte. Acum nu mai au curaj sa dea puscarie pentru ca nu mai e Oprea".