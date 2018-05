Decide Becali si BANCA?! Unul dintre capitanii Stelei a fost SCOS din lot inaintea derby-ului. Ce l-a anuntat pe Dica

FCSB are doua puncte peste CFR Cluj si porneste cu prima sansa la campionat inaintea ultimelor 3 etape din Liga 1.



Chiar si in aceste conditii, atmosfera din vestiar nu e cea mai buna.

Gazeta Sporturilor scrie ca fundasul Balasa, al doilea capitan al echipei, a fost lasat in afara lotului contra lui CFR desi anuntase ca e apt de joc. Balasa a fost titular cu Viitorul, insa a fost schimbat in minutul 71 din cauza unor probleme la umar. Rezultatele analizelor pe care le-a facut au aratat ca accidentarea nu e grava, iar Balasa a putut sa se pregateasca alaturi de grup in ultimele 3 zile dinaintea jocului. Fundasul a anuntat ca e apt de joc, insa cu toate acestea Dica nu l-a inclus in lotul de meci. Titular in centrul apararii a fost Valerica Gaman. Pe banca nu a stat niciun fundas central!

Gazeta sustine ca Balasa a coborat pe tunelul de acces la teren inainte de meci, si-a incurajat colegii, iar la final a plecat printre primii de la stadion, fara sa mai treaca prin vestiar.