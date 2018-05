BREAKING NEWS | Decizie finala in ceea ce priveste eliberarea conditionata a lui Ioan Becali! Anuntul tocmai a fost facut

In ceea ce il priveste pe Victor Borcea, Magistratii Judecatoriei sectorului 4 au ramas in pronuntare. Decizia nu va fi definitiva in ceea ce il priveste pe fostul actionar al lui Dinamo.

Magistratii Tribunalului Ialomita au decis definitiv miercuri ca fostul impresar Ioan Becali sa fie eliberat conditionat din inchisoare. Tribunalul a respins o contestatie a DNA şi a mentinut decizia de eliberare data pe 5 martie de Judecatoria Slobozia.

Ioan Becali avea de executat un rest de pedeapsa din condamnarea de 7 ani şi 4 luni inchisoare primita pentru mituirea fostei judecatoare Geanina Terceanu.

Pe 20 februarie, Ioan Becali a fost condamnat la 7 ani şi 4 luni, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani şi 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit-o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu.

Conform DNA, in februarie 2009, Geaninei Terceanu, in calitate de judecator la Tribunalul Bucureşti, i-a fost repartizat dosarul transferurilor de fotbalişti, in care fratii Becali şi Cristian Borcea, alaturi de alti conducatori din fotbal, fusesera trimişi in judecata pentru inşelaciune şi evaziune fiscala.

In 3 aprilie 2012, magistratul a pronuntat in dosarul respectiv o hotarare de achitare fata de toti inculpatii, in temeiul dispozitiilor art. 10 lit. a din Codul de procedura penala din anul 1968 ('fapta nu exista').

Potrivit rechizitoriului, pentru a pronunta aceasta solutie de achitare, Terceanu a primit, in intervalul aprilie 2009 - mai 2012, o suma totala de 195.000 de euro.

"Din acest total, suma de 185.000 de euro a fost data lui Terceanu de catre inculpatii Becali, iar suma de 10.000 de euro de catre inculpatul Borcea. in cursul anului 2009, o parte din banii primiti in modalitatea de mai sus, respectiv 56.000 de euro, au fost folositi de Terceanu la achizitionarea unei locuinte (al carei pret total a fost de 93.000 euro)", sustin procurorii.

Ulterior, in martie 2014, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv pe cei implicati in dosarul transferurilor, desfiintand astfel solutia de achitare data de judecatoarea Terceanu.

