Anunt BOMBA: prima achizitie a lui Becali pentru Champions League! Cu ce jucator a vorbit deja

Becali incearca sa puna la punct primele detalii pentru campania de achizitiid in vara!

Adi Popa e primul nume aflat pe lista lui, anunta Fanatik. Mijlocasul tocmai si-a incheiat imprumutul in Arabia Saudita, la Al Taawon. Dupa un an si jumatate mai mult pe banca la Reading, Popa n-a fost titular cert nici la arabi. A prins 9 jocuri, insa doar 5 ca titular in campionat. Al Taawon a terminat sezonul pe locul 7 si n-a anuntat inca daca va incerca sau nu sa-l pastreze si pentru campionatul urmator. Popa mai are contract doi ani in Anglia. Asteapta o discutie cu managerul Paul Clement pentru a afla daca se conteaza sau nu pe el in 2018-2019. In cazul unui raspuns negativ, Popa ia in calcul intoarcerea la Steaua.

Becali l-ar fi vrut si in iarna, insa i-a transmis ca va fi doar optiune de back-up pentru primul 11, la fel cum s-a intamplat si cu Cristi Tanase. Popa n-a acceptat si a plecat in Arabia Saudita.



Popa are un contract de 800 0000 de euro pe an la Reading. Becali ar dori un imprumut pe un sezon, in care sa plateasca impreuna cu clubul din Anglia salariul fotbalistului de 29 de ani.

Popa a jucat pentru Steaua intre 2012 si ianuarie 2017.