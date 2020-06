S-a RUPT lantul de iubire?! Gigi Becali pune TUNURILE pe MM, Vintila si Tudor: "Nu am oameni profesionisti!" Antrenorul FCSB, acuzat de accidentarile de la echipa 

FCSB are probleme in restartul campionatului dupa ce mai multi jucatori s-au accidentat si sunt indisponibili.

Accidentarile tot mai dese de la FCSB il macina pe Gigi Becali, mai ales dupa vestea de ieri conform careia Florinel Coman, cel mai valoros jucator al sau, si Razvan Oaida s-au accidentat la antrenamente si vor fi indisponibili in perioada urmatoare.

Patronul FCSB este dezamagit de starea echipei, la nici o saptamana dupa ce declara ca are incredere ca ar putea castiga campionatul si il acuza pe Bogdan Vintila de accidentarile jucatorilor.

"Da, si Coman, si Oaida, Soiledis, Cristea, Pantiru. Nu stiu care e situatia, sunt cele mai multe accidentari musculare, e o problema de preparare fizica.

Lui Nedelcu i s-a intamplat ce s-a intamplat, a fost in timpul jocului, la Filip asa, tam-nesam. Iar la Coman si la...nu mai vreau sa comentez si sa acuz oameni. E o chestiune de profesionalism, nu am oameni profesionisti care sa faca asta.

Eu il iubesc si tin la el (n.r Bogdan Vintila), dar el are o problema ca ni se accidenteaza jucatorii. Asta e problema si a lui. Eu i-am zis lui MM, 'nu raspunde preparatorul, te superi, nu te superi, raspunzi tu si Vintila. El iti raspunde tie, tu mie. Voi sunteti oamenii mei in care am avut incredere si vad ca mi se accidenteaza jucatorii'. Vintila trebuia sa vorbeasca cu preparatorii fizici, sa spuna ce vrea, dupa aia, daca nu el, Tudor, sa spuna ca nu e in regula, sau MM Stoica, e director, trebuia sa le spuna ca nu fac bine. Acum cine sa raspunda?

El trebuie sa raspunda, numai ca eu tot timpul pe el il absolv de vina", a declarat Gigi Becali la PRO X.