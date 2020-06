Fiica lui Anghel Iordanescu a PLANS la prima intalnire cu Gigi Becali! "Am vazut ca s-a deschis in fata mea!" Ce s-a intamplat intre cei doi

Gigi Becali este unul dintre cele mai cunoscute personaje din Romania, dar s-a emotionat foarte tare intr-un interviu.

Maria Iordanescu, fiica fostului selectioner, a povestit despre interviul pe care l-a realizat cu Gigi Becali. Maria spune ca a fost foarte emotionata si Becali s-a deschis in fata ei, facand-o sa ii dea lacrimile.

"Cel ami mandra sunt de interviul realizat cu Gigi Becali, pentru ca a fost o editie speciala, pentru pasti. A fost frumos pentru ca domnul Becali m-a emotionat pana la lacrimi si l-am vazut si pe dumnealui extrem de emotionat. Am vazut ca s-a deschis in fata mea.

Il stiu de cand mergeam in Ghencea si eram mica si nici eu nu ma gandeam vreaodata ca voi ajunge sa ii iau interviu. dar chiar m-am simtit in largul meu. M-am simtit ca intr-o discutie cu un apropiat. Stiam ca totul va decurge bine si interviul va fi reusit pentru ca stiam cum este dumnealui.", a spus Maria Iordanescu la Look Sport.

Edi Iordanescu, fratele Mariei, a intrat in direct alaturi de ea si a laudat-o in fata intregii lumi. "Maria este bijuteria familiei. Este si cea mai frumoasa, si cea mai desteapta si cu siguranta si cea mai serioasa dintre toti.", a spus Edi pentru sursa citata.