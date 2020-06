"In viata vietilor voastre nu o sa ma vedeti pe Facebook!" Gigi Becali, reactie vehementa! Patronul FCSB-ului neaga prezenta pe retelele de socializare: ce a declarat

Becali a reactionat imediat si a declarat ca niciodata nu se va afisa in mediul public online si ca nici nu are de gand sa faca asa ceva pe viitor.

"In viata vietilor voastre nu o sa ma vedeti pe mine vreodata ca o sa vorbesc pe Facebook sau voi pune pe cineva sa imi faca pagină de Facebook. Niciodata gesturile mele de caritate nu le voi anunta eu pe Facebook. Alea nu sunt paginile mele. Nu voi comunica niciodată prin intermediul Facebook-ului, iar cine vorbeste in numele meu nu are acordul de la mine", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Stirea ca Gigi Becali ar avea Facebook a fost lansata de Gazeta, iar la putin timp finantatorul de la FCSB a lamurit intreaga situatie.

Contul fals de Facebook a postat un mesaj in care le solicita persoanelor care au pagini cu numele Gigi Becali sa le stearga.

"Cred ca ma cunoasteti suficient de bine si stiti ca sunt un om dintr-o bucata, un om care are principii bine inradacinate si greu de schimbat. Conturile de socializare nu sunt pentru mine si le-am evitat pana acum, dar oameni cu diverse interese mi-au folosit identitatea si au distribuit informatii false despre FCSB, despre mine, despre familia mea. Aceste practici sunt peste puterea mea de intelegere si de acceptare, asa ca ii rog insistent pe cei care detin aceste pagini false sa le stearga de bunavoie. #facebookmedia", a fost mesajul publicat pe pagina falsa de Facebook.

