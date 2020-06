Gigi Becali si-ar putea indeplini visul! Antrenorul care ar duce FCSB la un alt nivel: "Adu-l, ma, pe asta! Daca deschide scorul, nu-i mai poti da gol nici de la Munchen!"

Gigi Becali viseaza sa ajunga din nou in grupele Ligii Campionilor si sa repete performantele de alta data.

Radu Banciu i-a prescris reteta succesului lui Gigi Becali. Jurnalistul i-l recomanda patronului de la FCSB pe Dan Petrescu pentru postul de antrenor, spunand ca e cea mai potrivita persoana pentru a face performanta la echipa ros-albastrilor.

Felul in care reuseste antrenorul CFR-ului sa inchida jocul il face pe Radu Banciu sa creada ca nici macar Bayern Munchen nu ar mai reusi sa bata o echipa pregatita de Dan Petrescu, in cazul in care acesta ar deschide scorul:

"La FCSB ar fi ideal Dan Petrescu. Eu, daca as fi patron la FCSB, asta as incerca sa fac. L-as aduce pe Dan Petrescu, macar sa stau si eu un an linistit. Cand deschid scorul acasa cu FC Voluntari, dau 1-0, autogol in minutul 4, sa stau linistit ca s-a terminat meciul. Nimeni nu-l egaleaza pe Dan Petrescu cand a deschis scorul. Nu-l ia pe Dan Petrescu? Sa se lase! Pai cine altcineva sa vina?

A fost stelist, Steaua e viata lui, sa nu antreneze niciodata acolo mi se pare colosal. De la Ilie Dumitrescu la Lacatus, toti fostii mari jucatori au fost acolo si nu au facut nimic. Adu-l, ma, pe asta! E marele antrenor din Liga 1 care, daca deschide scorul, nu-i mai poti da gol nici de la Munchen", a spus Radu Banciu pentru Look Sport.