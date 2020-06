Becali, in culmea fericirii dupa ce a devenit bunic! A dezvaluit in premiera cum o va chema pe nepotica lui | Filosofia tineretii: "Nu mai prind oaia cum o prindeam!" :))

Patronul FCSB a devenit bunic pentru prima oara saptamana trecuta. Fiica sa cea mare i-a daruit o nepotica.

Becali e incantat de vestea pe care a primit-o. Milionarul se simte inca tanar, dar spune ca nu mai are aceeasi putere ca in urma cu cativa ani, asa ca rolul de bunic i se potriveste. Becali a dezvaluit ca pe fetita nou-nascuta o va chema Maria.

"E bucurie, dar nu vreau sa vorbesc de asta. Familia mea nu mai vrea sa se faca publicitate. Am patimit de la publicitate, am ajuns la puscarie. Nu vorbesc pe tema asta. Bunic... inimae si-asa, si-asa. E un spirit de tinerete, dar inima nu mai este aia... nu mai este aia. Daca nu mai pot sa prind oaia cum o prindeam, inseamna ca nu mai am puterea aia!", a spus Becali.