Gigi Becali intra in TREND cu tineretul! Patronul FCSB-ului si-ar fi facut pagina pe retelele de socializare! Ce mesaj le transmite urmaritorilor: 'Cred ca ma cunoasteti suficient'

Gigi Becali s-a simtit nevoit sa isi faca o pagina pe retelele de socializare pentru a pune la punct cateva lucruri.

Patronul FCSB-ului s-a simtit deranjat de faptul ca multe pagini de Facebook ii folosesc numele abuziv si distribuie fel si fel de postari inselatoare. Desi era impotriva retelelor de socializare, Gigi Becali a decis sa isi creeze o pagina oficiala pentru a fi recunoscuta doar aceasta, iar internautii sa nu mai fie indusi in eroare paginile false.

@RoGeorge Becali este pagina oficiala a finantatorului de la FCSB.

"Cred ca ma cunoasteti suficient de bine si stiti ca sunt un om dintr-o bucata, un om care are principii bine inradacinate si greu de schimbat. Conturile de socializare nu sunt pentru mine si le-am evitat pana acum, dar oameni cu diverse interese mi-au folosit identitatea si au distribuit informatii false despre FCSB, despre mine, despre familia mea. Aceste practici sunt peste puterea mea de intelegere si de acceptare, asa ca ii rog insistent pe cei care detin aceste pagini false sa le stearga de bunavoie. #facebookmedia", este mesajul postat de Gigi Becali pe pagina de Facebook.

Gigi Becali vrea ca pagina sa fie verificata oficial de Facebook

Patronul ros-albastrilor incearca acum sa obtina acea bifa albastra de la Facebook, care indica faptul ca pagina este verificata si este a titularului de drept.

Potrivit Gazetei, Gigi Becali ar fi apelat in luna mai la o firma britanica, partener oficial Facebook, pentru a-i verifica pagina si mai mult, sa fie sterse toate celelalte conturi false.

Motivarea acestei decizii este faptul ca paginile false ii afecteaza 'viata politica, personala si afacerile' si ca promoveaza actiuni de caritate si strangeri de fonduri in numele sau.

Gigi Becali nu a reusit inca sa obtina verificarea paginii, deoarece are prea putini urmaritori, contul fiind creat recent (in luna mai a acestui an).

Gigi Becali: "Facebook-ul le mananca creierul jucatorilor"

Patronul FCSB-ului nu a fost niciodata de acord cu retelele sociale si in urma cu un an spunea ca inclusiv fotbalistii sunt afectati de timpul pe care il pierd aiurea pe Facebook:

"Numai Internet si numai prostitutie, te gandesti la femeile alea pe care le-ai vazut pe Internet si nu mai poti sa joci fotbal total. Toata ziua Facebook-ul, sa vada ce a zis ala, ce a zis ailalta, ce a facut ala, ce-a facut ailalta, toata ziua pe Instagram, ce-a facut ala, viata lui ala, unde s-a dus ala, ce si-a cumparat ala, ce si-a cumparat alalaltul, toata ziua jucatorii fac asta si le mananca creierul", spunea Gigi Becali, in ianuarie 2019, la PRO X.